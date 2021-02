Pleito en TV Azteca: 'La Chupitos' llama "patán" a conductor en vivo y redes estallan

Ciudad de México.- La tarde de ayer miércoles 17 de febrero se vivió un polémico programa en Todos Quieren Fama debido a las declaraciones que hizo Liliana Arriaga conocida como 'La Chupitos' en contra de su compañero, Apio Quijano.

Resulta que el integrante de Kabah hizo uso del botón rojo durante el concurso vespertino para frenar la presentación de la participante Gisela, pues además de que no le gustó su interpretación, también la criticó por su vestuario.

Tu voz no tiene la potencia y esta fuerza para cantar una canción así, y la verdad no me funcionó. Además, también cada día traes más corto el vestido, caray", comentó el hermano de Federica Quijano.