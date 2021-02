Tras casi morir por Covid-19, Toño Mauri se integra a 'Sale el Sol' y da fuerte mensaje

Ciudad de México.- Toño Mauri, famoso y reconocido exactor de Televisa, después de que estuviera a punto de morir a causa de su contagio de Covid-19, se presentó al programa Sale el Sol, donde dio un fuerte mensaje a las personas que lo acusan de usar sus influencias para tener prioridad en el hospital.

Mauri en los últimos días se convirtió en un ejemplo de fortaleza, de lucha y esperanza para miles de mexicanos, pues tras estar ocho meses en un nosocomio en Estados Unidos debido a complicaciones con el Covid-19, de los cuales cuatro estuvo en coma, y un doble trasplante de pulmón, finalmente logró salir y recuperarse.

Podría interesarte: Actor de Televisa da primeras declaraciones tras casi morir por el Covid-19

Pero, aunque muchos celebraron con él su mejoría, hubo quienes lo acusaron de haber usado su poder económico e influencia de celebridad para que en el hospital le dieran prioridad y lo pusieran en lo más alto de la lista de trasplantes para tener sus pulmones.

Ante esto, el famoso actor decidió dar la cara y en el matutino de Imagen Televisión aseguró que las cosas no suceden de esa manera en Estados Unidos, que hay protocolos estrictos, además de que haya no conocían quien era él.

Podría interesarte: FOTO: ¡Irreconocible! Actor de Televisa sale del hospital tras casi morir por Covid-19

No es un tema que yo pueda cubrir, o de conozco a fulanito de tal, eso no funciona aquí en Estados Unidos, pero yo no llegué aquí con ninguna recomendación, simplemente llegué como un paciente más, aquí nadie sabe quien soy ni de donde vengo. Solo entré a un lugar donde la gente todo el tiempo está entregada", declaró Toño.