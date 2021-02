¡Adiós a Kimye! El matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West terminó; habrá divorcio

Estados Unidos.- Tras 7 años de matrimonio Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West , aunque al parecer será en buenos términos, Kim solicita la custodia legal y física conjunta de los 4 hijos de la pareja.

Según fuentes cercanas a TMZ aseguran que Kanye está de acuerdo con la decisión de que la custodia se compartida, e indican que tanto Kim como Ye están comprometidos a ser padres juntos.

Lee también: En un libro, ladrón de Kim Kardashian plasma su arrepentimiento: "Necesitaba el dinero"

Hay un acuerdo prenupcial y nos dicen que ninguna de las partes lo está impugnando. De hecho, las fuentes dicen que ya han avanzado mucho para llegar a un acuerdo de liquidación de propiedades.

Los documentos, presentados por la reina del disso Laura Wasser , no incluyen una fecha de separación, está listada como por determinar. La fecha es casi irrelevante porque su separación ha sido tan bien documentada en las noticias y las redes sociales.

Fue durante la última mitad de 2020 cuando las cosas se pusieron difíciles para 'Kimye'. West lanzó su campaña presidencial el 4 de julio y semanas después realizó un extraño evento de campaña en Carolina del Sur. En un momento, Kanye sollozando contó la historia de una discusión que tuvo con Kim, hablando sobre el aborto cuando ella estaba embarazada de su primer hijo.

También te podría interesar: Kim Kardashian causa locura en Instagram con increíbles a la orilla del mar

No pasó mucho tiempo después de eso cuando Kanye tomó una serie de tiros a la familia Kardashian Jenner en Twitter, en un momento refiriéndose a la matriarca, Kris Jenner, como "Kris Jong-Un".

Múltiples fuentes con conocimiento directo hablaron de que Kim estaba lista para dejar de fumar después de los arrebatos de Kanye, si no fuera porque Kanye estaba pasando por un episodio bipolar grave . Ella había sentido que sería cruel terminar el matrimonio cuando él no estaba bien.

Las cosas se pusieron tan difíciles, la pareja había estado viviendo separada durante unos meses. Él pasaba gran parte de su tiempo en Wyoming mientras ella estaba en Calabasas con los niños, según los principales motivos eran sus diferencias en estilo de vida y política.

A finales del año pasado se tomaron unas vacaciones familiares para ver si podían reparar las cosas, antes de eso, Kim voló a Wyoming para un emotivo cara a cara con Kanye por primera vez desde que Kanye salió de la oficina.

Podrías leer:

Kim y Kanye se conocieron a principios de la década de 2000 y él apareció por primera vez en Keeping up with the Kardashians en un episodio de 2010 cuando visitó la tienda DASH de Kourtney y ella en Nueva York. Kim, en ese momento, estaba saliendo con Kris Humphries . Kanye más tarde profesaría su amor por Kim en 2012 con su canción Cold. Comenzaron a salir poco después.

Kim dio a luz a North West en junio de 2013 antes de que Kim y Kanye se casaran en una lujosa boda en Italia en mayo de 2014. Kim y Kanye tienen 4 hijos juntos: North, Chicago , Psalm y Saint .

Este será el tercer divorcio de Kim. Estaba casada con el productor musical Damon Thomas antes de divorciarse en 2004. Se casó con Humphries en agosto de 2011, pero solicitó el divorcio después de 72 días.

Fuente: TMZ