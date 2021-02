¡Adiós Televisa! Famoso actor revela en 'Hoy' que deja las novelas por esta razón

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa se presentó la mañana de este viernes en el programa Hoy junto a su compañera de Vencer el Desamor, Valentina Buzzurro, para anunciar que con el fin da la producción de Rosy Ocampo,que su tiempo en las telenovelas terminó.

Emmanuel Palomares, la mañana de este viernes 19 de febrero, dejó impactadas a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pues les dijo que ya no seguiría en la saga de 'Vencer', las historias con cronología de Ocampo, en las que fue el enlace entre Vencer el Miedo y Vencer el Desamor.

Estoy muy agradecido con Silvia Cano y Rosy Ocampo , porque la verdad me han dado un regalo, el de interpretar a 'Gael' y 'Romel', estos gemelos', en esta historia ha sido fascinante, pero aquí termina 'Gael', ya no vamos a estar en Vencer El Pasado", dijo Emmanuel.

Las conductoras del matutino de Televisa, después de revelar que no continuaría en la siguiente novela, le expresaron su descontento ya que consideraban que hacía un gran papel y no querían que se fuera.

Palomares, para consolar a Montijo y Legarreta, les dio la grata sorpresa de quién sería la actriz en enlazar a Vencer el Desamor con Vencer el Pesado. El ex de Irina Baeva señaló a Valentina, confesando que su papel de 'Gema' hará la conexión entre ambas historias.

Estoy muy emociona, Gema fue para mí un privilegio, tanto, que de hecho le decía al director, Benjamín Can, que me llevaba sus problemas a la casa, ya vieron que 'Gema' perdió al bebé y para mí fue muy fuerte a nivel personal, pero el personaje me deja algo muy importante, el acercamiento al público", dijo Buzzurro.