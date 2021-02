Exreportera de TV Azteca acusa a exembajador mexicano de abuso; involucra a Salinas Pliego

Ciudad de México.- Tras dejar TV Azteca, una exreportera de ADN40 empleó su cuenta de Twitter para compartir una carta en la que denuncia que fue abusada sexualmente por un exembajador mexicano que le ofreció un puesto importante en el Ajusco por ser "muy amigo" de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora.

Una reportera de nombre Monserrat Ortiz, compartió en sus redes sociales una carta, de varias páginas, en las que acusa a Andrés Roemer de haberla agredido sexualmente durante una entrevista de trabajo, en la cual él le ofreció un mejor puesto.

Podría interesarte: TV Azteca: Conductora de 'Venga la Alegría' estalla y revela todo sobre su esposo 'violento'

Hoy decidí romper el pacto.



Yo también fui víctima de Roemer. Somos muchas. Somos todas. https://t.co/Kh4YGgLZca — Monserrat Ortiz (@ItsMonseOrtiz) February 18, 2021

Ortiz dijo que no podía permitir que una persona como Roemer quedará en libertad cuando había abusado de muchas mujeres, señalando que ella tomó acciones dos años atrás en su contra de manera anónima, pero que ahora quiere hacerlo personalmente y no seguir guardando silencio.

Según lo revelado en el documento, ella conoció al acusado cuando en su trabajo le pidieron que fuera con una compañera a realizarle una entrevista sobre su papel como cofundador de Ideas City. Después de esto él la agregó a Facebook, le dijo que tenía "mucho talento" y que él podía conseguirle un mejor puesto y un salario más alto que la "broma" que ganaba en ese momento.

Podría interesarte: ¡Indignante! Hija de actor de Televisa exhibe el INFIERNO que vivió; lo acusa de violación

Ante esto, Monserrat dijo que aceptó tener una reunión para hablar de su propuesta, pero que en vez de ser en las instalaciones del Ajusco, su chofer la llevó a su casa, donde la encerró en una sala de proyecciones y comenzó a decirle que tenía muchas influencias en la televisora al ser amigo de Salinas Pliego y propietario de acciones.

Relató que durante la charla, comenzó a acariciarla y la acusó de llevar un vestido tan corto para que le "viera las piernas", el cual llevaba debido a que ese día había trabajado en grabaciones y debería de ir elegante, impidiendo que se cubriera mientras le decía que si "cooperaba" la haría crecer, pero si se negaba la hundiría.

Pese a que se negó, él no se detuvo. La reportera argumentó que el escritor empezó a masturbarse y después abusó de ella sin importarle nada.

Te puede interesar: "Me da lástima": Lupita Castro arremete en contra de Niurka por defender a Vicente Fernández

#Entérate | Más de seis mujeres han declarado en contra del escritor y embajador de Buena Voluntad de la @UNESCO_es, Andrés Roemer, acusado por violación y abuso sexual https://t.co/KGQi7FJ2qZ — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 19, 2021

"Roemer me explicó que era 'un gran amigo' del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa donde yo trabajaba, y podía hacer que yo creciera mucho en el medio… pero si no 'cooperaba' también podría hacer que me corrieran cuando él lo deseara", dice un fragmento de la carta.

Además, me aseguró que era accionista y podía disponer de quien quisiera porque esa empresa, en parte, también era suya. Después se empezó a masturbar y comenzó el abuso sexual".

Ella recordó que una vez que terminó el "infierno", él le lanzó siete mil pesos y varios dólares, pidiéndole que se comprara algo lindo, pues se volverían a ver en entrevistas pendientes. Tras esto dijo que fue con su jefa, le explicó lo que pasaba y le cambió de reportajes para que no le viera el rostro.

Podría interesarte: "Es una burla": Niurka reacciona ante 'abuso' de Vicente Fernández a Lupita Castro

Cabe mencionar que la periodista se convierte en la quinta mujer que presenta una denuncia en contra del catedrático, las cuales señalaron el mismo método que usó con ella para poder violentarlas.

Fuente: Proceso