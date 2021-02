Gaby Crassus recuerda a Rodrigo Mejía a una semana de su muerte y le dedica desgarrador mensaje

Ciudad de México.- A tan solo una semana del fallecimiento del actor, Rodrigo Mejía, la conductora, Gaby Crassus, se niega a creer que él ya no se encuentra a su lado.

Ahora que es una mujer viuda y mamá de dos hijos, publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparecía con su difunto esposo acompañado de un comentario de parte de ella en la descripción.

Una semana amor, una semana y estoy completamente rota, no entiendo... No sé si algún día lo haré y me aferro a esa sonrisa tan tuya confiando en que me acompañará, y me dará la fuerza que necesito para seguir. Te amo por siempre Ro", escribió Gaby.