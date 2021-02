Leticia Calderón confiesa que su hijo Luciano: "Quiere que le bailen las chicas"

Ciudad de México.- Hace apenas unos días Leticia Calderón celebró los 17 años de su hijo Luciano, pero este resultó del todo inteligente y ya reveló a su madre los planes que tiene para festejar su mayoría de edad.

La actriz confesó que para ella es un gran orgullo la comunicación que tiene con el menor de sus hijos a pesar de su edad, "Hablamos de los sentimientos, el sexo, las drogas, de todo", expresó, mientras dejaba claro que era Luciano quien más confianza le tiene, porque él "no tiene filtros y no sabe mentir".

De la misma manera, Leticia aprovechó para entre risas confesar durante su entrevista con Venga la Alegría el regalo que le está pidiendo el joven para celebrar sus próximos 18 años.

Ayer me decía que ya quiere cumplir 18 años porque quiere que le bailen las chicas, y yo '¿qué te pasa?', dice '¿mamá qué tiene de malo?, soy hombre y quiero que me bailen las chicas', Sabe que me hace enojar con eso", señaló Lety.