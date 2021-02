Paola Rojas se despide de Televisa con su mejor pantalón y paraliza Instagram

Ciudad de México.- La famosa conductora mexicana, Paola Rojas, una vez más logró enamorar a decenas de usuarios en redes sociales debido a que se despidió de los foros de Televisa mientras modela su mejor 'outfit'.

La periodista mexicana decidió arrancar el fin de semana de la mejor forma y paralizó a los miles de televidentes de su programa matutino Al Aire con Paola luciendo su atuendo más coqueto y sofisticado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rojas compartió una nueva instantánea en la que aparece luciendo un coqueto pantalón de color blanco que resaltó su delgadez, botines de color negro, una blusa de animal print y el cabello con ligeras ondas.

El increíble 'look' de Paola fue toda una sensación pues su publicación ya cuenta con al menos 11 mil Me Gusta y además, los seguidores de su noticiero no han dejado de escribir elogios y halagos para la conductora.

Me enamoras".

Estás guapísima".

Wow, cada vez mejor".

Fuente: Instagram @paolarojas