¿Se desmorona la familia? Eugenio Derbez envía duro mensaje a sus hijos: "Me pueden perder"

Ciudad de México.- El actor Eugenio Derbez causa controversia al aparecer en redes sociales con un video en el que envía un fuerte y deprimente mensaje a sus hijos José Eduardo, Vadhir y Aislinn.

Hace unos días el actor lanzó una dinámica en su perfil de TikTok en donde anunciaba que adoptaría a 5 personas a quienes llama sus 'hijos adoptiktoks'; con quienes realizará material exclusivo a su lado.

Lee también: ¡La dinastía crece! Eugenio Derbez confirma que pronto habrá nuevos miembros en la familia

Sin embargo, fue tanta la aceptación que el actor quedó sorprendido y decidió publicar un clip en agradecimiento a quienes ya se encuentran participando.

Luego de que en solo unas horas existan más de 240 mil personas deseando la adopción, Eugenio Derbez hace mención de que pudo comprobar que "hay muchos tiktokers que no tienen madre, ni padre" y que "sí refleja una buena imagen como figura paterna". Por ello aprovechó para enviar un mensaje a su familia.

También te podría interesar: Eugenio Derbez felicita a Vadhir por su cumpleaños y el joven aclama su atención como regalo

En dicho video recalcó a sus hijos biológicos la sugerencia de que "lo cuiden porque se les va", con el humor que lo caracteriza, el también productor, aseguró estar considerando en realidad cambiar de hijos.

Mis hijos reales ahora sí me van a tener que consentir mucho o me pueden perder ¿eh?, me pueden perder... aplíquense o me pierden. Se los advierto", recalcó Eugenio.