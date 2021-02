"Sirvieron pa'mad…": Niurka explota contra aerolínea mexicana tras perder su vuelo

Ciudad de México.- Niurka Marcos 'explotó' ante la poca comunicación de una aerolínea mexicana, pues llegó con 40 minutos de anticipación para su vuelo, sin embargo, no alcanzó a subirse al avión.

Al querer resolver el asunto en el mostrador de sistema automático quienes dan atención directa al transporte, le dijeron que no podían hacer nada al respecto.

No te ayudan, es mentira. Terminé pagando, tenía un vuelo premier, terminé pagando un vuelo de turismo, turista de casi 5 mil pesos y además de eso di mis puntos de premier que tengo y sirvieron pa'mad…", dijo la artista.

La actriz de 53 años comentó que no tiene idea de para qué sirven los puntos que la aerolínea da a sus clientes, si no le ayudan en lo absoluto al momento de pagar. Se quejó de la gran cantidad que cobran si no recibe algún servicio especial, solamente el asiento de pasajero.

Se supone que por ser premier tienen que darte una ascensión premier. Mentira, es mentira, no hay ninguna atención premier", dijo la vedette cubana.

Niurka agregó ante la prensa que los tipos de vuelos son exactamente los mismos, lo único diferente es el tamaño del asiento y dan el mismo servicio.

Remarcó, que no es la primera vez que le pasa al momento de tomar un avión pues ya ha experimentado esto varias veces, por lo que decidió hablar con los medios para exigir un buen trato para ella y los demás pasajeros.

Comentó que la aerolínea no la trató mal, solamente le dijeron que su vuelo ya lo había perdido siendo que ella llegó al aeropuerto con 40 minutos de anticipación con prisa, sin embargo, compró un vuelo turista por el apuro de tener que irse.

Fuente: Edén Dorantes