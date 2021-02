"Son doble moral": Paparazzi agredido por Livia Brito estalla contra Televisa por fuerte motivo

Ciudad de México.- La famosa actriz cubana, Livia Brito, aseguró su regreso a la pantalla chica con Televisa, al protagonizar la nueva telenovela, La desalmada, producción que sin siquiera iniciar grabaciones ya está dando de qué hablar por medio de las redes sociales.

Este nuevo proyecto es su primer trabajo después de que ella y su novio, agredieran a un paparazzi en Cancún, Quintana Roo donde les tomó fotografías de sus vacaciones, ellos lo despojaron todo su equipo de trabajo.

Ernesto Zepeda, es el nombre del fotógrafo que fue agredido por Livia, comentó en una entrevista para el programa Chisme En Vivo que su papel protagónico le va bien con ella, considera que tiene trabajo, pero tiene cuentas pendientes con la justicia en Cancún.

El paparazzi arremetió en contra de Televisa pues apoyaron a la actriz mientras ella se encuentra en un proceso legal. Zepeda dijo que los ejecutivos de la televisora tienen doble moral.

No me sorprende, así es Televisa, manejan una doble moral. Hacen campañas de 'tienes el valor o te vale' y cuando alguno de sus trabajadores incurre en algún delito, ya vimos que no hay una investigación", recalcó.