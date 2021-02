"Tengo un muñeco de Cerati, es como un santo; pasan cosas paranormales", revela Leo García

Buenos Aires, Argentina.- En entrevista para el programa argentino Vino para vos, transmitido por el canal KZO, el cantante Leo García compartió historias paranormales que vivió al lado de Gustavo Cerati en los últimos años.

El conductor Tomás Dente cuestionó al cantante tras charlar sobre la cercana relación que mantenía con Cerati, pues ambos entablaron una fuerte amistad desde que se conocieron a mediados de los años noventa, que los llevo a hacer música juntos para Avant Press, banda de Leo, quien tiempo después también formó parte del disco de Cerati Bocanada.

Ante tal cuestionamiento el artista aseguró haber pasado por diferentes experiencias paranormales antes y después del fallecimiento de Cerati, quien permaneció durante cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular.

Para ejemplificar lo que sucedía con el muñeco Leo compartió: "un amigo que me estaba ayudando a arreglar la casa, tenía la casa hecha un galpón porque estaba abandonada. (...) Cuando lo desarmamos (el altar de Cerati) se cortó la luz como si hubiesen saltado los tapones, pero no era en el edificio, era en el departamento. Yo le dijo: ‘Che, vos sabés que sacamos el altar de Gustavo y se cortó la luz por esto’. Lo volví a poner y volvió la luz”, afirmó.

Otra historia que compartió el músico fue con una lampara regalada por la madre de Gustavo, la que asegura se prendía y apagaba sola todo el tiempo.

Pero las historias no solo sucedieron tras la partida del interprete de En la ciudad de la furia, pues su amigo, quien constantemente lo visitó en la Clínica ALCLA de Buenos Aires relató que el cantante "salió de su cuerpo" durante una visita.

Yo hice algo que él no quería: ‘Me arrodille ante él, me abracé a sus piernas y me largué a llorar. Sentí que me estaba acariciando la espalda muy fuertemente. Mientras estaba en coma, podía salir de su cuerpo” dijo.