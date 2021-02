¡Trágica noticia para Christian Nodal! Madre del cantante podría padecer terrible enfermedad

Ciudad de México.- Luego de que la guapa y joven madre de Christian Nodal deslumbrara a propios y extraños con un nuevo look, dejando de lado su larga cabellera por lo que se dedujo el drástico cambio se debería a los estragos causados por el Covid-19.

Esta tarde sorprende una nueva versión que circula a través de las redes sociales. Fue en la cuenta Instagram @chicapicosa2 donde se compartió una captura de pantalla de un mensaje privado, en el que aseguraban que el radical cambio de aspecto en Cristy Nodal se debía un problema de salud más fuerte.

No es Covid lo que la dejó a ella sin pelo. Ella está pasando por la enfermedad de cáncer. Qué triste que la gente hable y critique sin saber", escribió el usuario anónimo.

Cabe recordar que semanas atrás, la suegra de Belinda compartió un mensaje en sus instastories donde decía sentirse afligida por lo mal que hacen las personas que juzgan a los demás por su aspecto (refiriéndose a su cambio de look).

"Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar; he recibido críticas buenas, malas y hasta homofóbicas. porque suponen que es un cambio de 'look' lo mío es una lucha donde agradezco a Dios me de la fuerza para seguir luchando..."

Tal vez llegue a quedar sin un solo cabello, tal vez no. Pero mi felicidad no depende de ello. Los seres humanos somo algo más que un corte de cabello...", escribió Cristy en sus historias.

La familia Nodal sufrió la pandemia del nuevo coronavirus y como muchas más familias en el mundo, sufrieron la terrible desgracia de perder lamentablemente a alguien cercano y especial en sus vidas.

