TV Azteca: Conductora de 'Venga la Alegría' estalla y revela todo sobre su esposo 'violento'

Ciudad de México.- La famosa y reconocida conductora, Flor Rubio, decidió romper el silencio y hablar de la delicada noticia que dio Jorge Carbajal, quien asegura que ella es maltratada por su esposo Rafael Martínez.

Hace unos días el famoso comunicador aprovechó su canal de YouTube para anunciar que la colaboradora del programa Venga la Alegría no la estaba pasando nada bien, pues su matrimonio estaba en crisis y todo inició por una grabación que ella misma publicó.

Ahora Flor decidió hablar del delicado tema a través de un video que realizó en su cuenta de Instagram y respondió a las declaraciones de Carbajal.

La periodista de TV Azteca explicó que se enteró de las declaraciones de Jorge porque su hija Florecita las encontró, sin embargo, asegura que su relación con Rafael está en perfecto estado y todo se trata de una especulación de su colega.

Flor mostró a su esposo en este nuevo video y él mismo señaló que no hay problemas entre ellos. Posteriormente, un fan le preguntó a la conductora si su esposo la golpea y así respondió.

Es bien enojón pero jamás en su vida me ha dicho una grosería... no me maltrata, no le hagan caso", añadió Rubio.