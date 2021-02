VIDEO: Pedro Sola llama "ma..." a Linet Puente sin darse cuenta que estaba al aire en Ventaneando

Pedro Sola creyó que no salía a cuadro y fue captado asiendo algo fuera de lugar en Ventaneando. Foto: Internet

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, Ventaneando no sería el mismo sin el carisma de sus conductores, sin embargo, quien ha logrado destacar enormemente, ha sido Pedro Sola, sobre todo desde su incidente con el anuncio de la mayonesa.

No obstante, a partir de entonces le llegó a pasar cosas similares, desde hacer gestos fuera de lugar cuando cree que no están al aire, o incluso en los detrás de cámaras cuando sale con alguna ocurrencia.

Lee también: Pedro Sola 'destroza' a ' De Pisa y Corre' tras salida de Nacho Lozano: "No me gusta"

No obstante, en la reciente emisión del programa de espectáculos, Pedro cometió una de sus equivocaciones, pues al no creer que no estaba saliendo a cuadro, fue captado mientras insultaba a su compañera, Linet Puente.

En la grabación, se ve como Linet comienza hablar, comentando algo acerca del té que les estaban sirviendo, al considerar que el comentario de la comunicadora era un tanto pretencioso, Pedrito volteó con Mónica Castañeda para decir: "mam...".

Podría interesarte: Destrozan a Pedro Sola y lo tachan de "ignorante" por hacer esto en Twitter

Ante esto, Castañeda se carcajeó en silencio para no llamar la atención y no hacer más evidente lo sucedido, sin embargo, los espectadores se dieron cuenta de esto, haciéndolo viral en redes sociales.

Pedrito Sola Le dijo mamona a Linet Puente en secreto y no se diu00f3 cuenta que estaba la toma abierta JAJAJA Posted by Pedro M Domu00ednguez on Friday, February 19, 2021

Fuente: Staff