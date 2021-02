"Dice que habla con él": Ex de Xavier Ortiz asegura que su hijo aún sigue en etapa de duelo

Ciudad de México.- Hace ya casi cinco meses que el mundo del espectáculo se estremeció tras la lamentable muerte del artista, Xavier Ortiz, quien se suicidó tras una complicado cuadro de depresión.

Dicho suceso marco terriblemente la vida de sus amigos, seres queridos y familia, tal como lo contó recientemente Carisa de León, la exesposa del famoso, a De Primera Mano, asegurando que su hijo aún lo ve y platica con él.

Sobre el hecho de aún tener visión donde se encuentra con su padre, señaló que, durante la mayor parte del día, hasta platica con él.

Todo el tiempo me lo dice, 'ay vi a mi papá', 'me acompañó a cenar', 'me dijo que me quiere' o que está allá afuera, él me va contando como es la situación".