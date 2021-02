"Dijeron que no me la quitarían": César Bono revela por qué perdió la exclusividad de Televisa

Ciudad de México.- Hace un tiempo, la cadena de televisión mexicana, Televisa, sorprendió a todos al revelar que quitaría su exclusividad a varios de sus artistas, luego de que presuntamente comenzará a verse afectada económicamente la compañía.

En su reciente entrevista con el programa de espectáculos, De Primera Mano, el actor César Bono, confesó lamentar mucho que a él le quitaran este beneficio, pues dijo haber tenido un acuerdo de palabra con 'El Tigre', Don Emilio Azcárraga Milmo.

Lee también: César Bono cuenta el desespero que le provoca el tener que usar silla de ruedas

No me la debieron de haber quitado, porque tenía una promesa de que no me la iban a quitar nunca, pero así es la vida, cuando me dijeron, 'a ver dame un papel que lo compruebe', pues ni modo que el dueño de la Ford te diga que te va a regalar un carro cada año, a ver póngamelo en un papel firmado".

Entonces cuando hablaba yo de este compromiso, que hablé con el señor Azcárraga, que en paz descansé, pues la gente con la que lo hablaba ni lo conocieron, al señor Azcárraga", dijo César.