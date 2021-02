Dua Lipa luce todo el estilo de 'Levitating' en Instagram y anuncia nueva música

Estados Unidos.- La famosa y talentosa cantante británica, Dua Lipa, enamoró a sus millones de seguidores en las redes sociales con una espectacular fotografía en la que posó sobre la luna. Con la instantánea, celebró el gran éxito de su tema Levitating, el cual sigue dominando las listas en Estados Unidos.

En el 2020, Lipa lanzó un nuevo disco, del cual surgieron varios éxitos y colaboraciones, como el remix con Dababy, en el caso de Levitating. Este, en especial, alcanzó un gran éxito que celebró con una fotografía fantástica que demuestra todo el estilo de levitating

Recientemente, la también novia de Anwar Hadid descubrió que el tiempo y amor que invirtió en cada tema tuvo su recompensa, ya que el pasado lunes 1 de febrero su tema Levitating en colaboración con Dababy subió de puesto en las listas de lo más escuchado en los Billboards, colocándose en el segundo lugar. Con esto, superó a Ariana Grande quien en ese momento se encontraba en el quinto puesto con su tema 34+35.

Asimismo, en la descripción agrega que pronto tendrá nueva música, ¡increíble!

Levitating is TOP 5 in the US 🌕✨ new music coming soooooooooooon <3 (Levitating es TOP 5 en los EE. UU. Nueva música próximamente)