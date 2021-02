Galilea Montijo se harta de que critiquen a Irina Baeva y la defiende: "Sociedad doble moral"

Ciudad de México.- Galilea Montijo de nueva cuenta está dando de qué hablar pues este martes 2 de febrero decidió salir en defensa de Irina Baeva y aseguró que la sociedad es doble moral y solo critican a la rusa por su relación con Gabriel Soto, pero a él jamás lo atacan.

Luego de que la guapísima actriz denunciara en una entrevista con Yordi Rosado que ha recibido hasta amenazas de muerte por salir con el galán de novelas, Galilea no se quedó callada y durante su participación en el programa Hoy comentó:

Hay una realidad en general en las mujeres contra las mujeres… sí son muy feas las mujeres contra las mujeres, porque si esto le pasa a un hombre, se divorcia, o casado anda con alguien más, al hombre no le dicen nada, sigue siendo un problema como de hombre – mujer, al hombre se le perdona todo, al hombre ¡ay!, al contrario, anda con 10 viejas (aplausos), la mujer no se puede divorciar, no puede andar con alguien más joven porque en la sociedad somos de una doble moral, muy fea…”.

Posteriormente, Montijo de inmediato señaló que recibiría críticas en redes sociales por externar su opinión:

¡Ay, no se me vayan a echar encima porque digo lo que pienso!”.

La conductora Andrea Legarreta también decidió hablar sobre el caso de Gabriel e Irina y recalcó que antes de que la rusa apareciera en la vida del mexicano, el actor ya había intentado separarse de Geraldine Bazán.

Además, antes de Irina, él (Gabriel) ya había tenido otra separación, después vuelven a intentarlo, tienen a su bebita y no se logró (la reconciliación), a veces pasa y no se logra, y no es culpa de alguien más, es que a veces las historias no funcionan en las parejas, después él se separa, y como le dijo a ella: ‘estoy separado’, o sea también es muy fácil estar exigiendo y echándole culpas a la gente".