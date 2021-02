Golpe a Chapoy: Bisogno vuelve a desatar polémica en Twitter y lo destrozan: "Insolente y patético"

Ciudad de México.- Nuevamente el famoso conductor, Daniel Bisogno, está dando de qué hablar debido a que volvió a crear una polémica por su forma de dirigirse a los usuarios que lo cuestionan a través de Twitter.

En las últimas semanas del 2020 salió a la luz que Ricardo Salinas Pliego habría decidido quitar a Bisogno de su programación luego de que insultara a Javier Ceriani y lo llamara "bruja mal cogi..." en plena transmisión de Ventaneando.

Además, de que anteriormente ya había causado indignación por los comentarios ofensivos que hace contra sus detractores de las redes sociales.

Esto provocó que TV Azteca mandara a 'El Muñe' a descansar a su casa sin goce de sueldo por más de tres semanas e incluso, existen versiones no confirmadas de que el conductor perdió su contrato de exclusividad.

Pese a esta delicada situación, Daniel no aprendió la lección y hace poco volvió a despotricar contra un internauta que señaló que los teatros no deberían de abrir porque no es una actividad esencial. El conductor estalló por este comentario y así reaccionó:

No tienes la más remota idea de lo que hablas, mucha gente muriéndose de hambre que vive del teatro, que es profundamente engrandecedor. Ahórrate tus pobres comentarios", escribió 'El Muñe'.

Los usuarios de inmediato se le fueron a la yugular a Daniel y lo tacharon de ser una persona muy irrespetuosa con el público.

¿ Y por qué no te ahorras tus comentarios tú, Bisogno? El teatro me gusta pero jamás veré un espectáculo donde tengan a tipos insolentes como tú, que le gusta ofender y vive del público. Eres patético".

El teatro está a punto desaparecer si el @GobCDMX no nos apoya y nos deja abrir, tenemos todas las medidas de sanitizacion y cuidados, 10 mil familias sin trabajo #AbranLosTeatros https://t.co/L2xx50XFCJ — Alex gou (@alex_gou) January 31, 2021

Fuente: TVNotas