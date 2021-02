¿La acusa de envenenarla? Hija de Karla Luna arremete contra Karla Panini

Ciudad de México.- Estephany Luna, hija de Karla Luna, hace poco empleó su cuenta de Instagram para arremeter en contra de Karla Panini, señalando que le dolía el que su madre haya confiado en ella en todo momento, incluso en los consejos que le daba para luchar contra el cáncer que le arrebató la vida, ¿a caso la acusa de haberla envenenado?

La joven Luna, en su red social compartió un video en el que se puede ver a su madre hablando para el público, mostrando un jugo que Panini le había dado como medicina alternativa para ayudarla a derrotar al cáncer, a lo que ella puso en duda que tuviera únicamente los ingredientes que dijo, señalando que su madre lo había dejado "todo" en claro en dicho video.

Podría interesarte: FOTO: Hija de Karla Luna reaparece en Instagram y manda fuerte indirecta hacia Panini

Tras poner en duda lo que contenía el líquido, también expresó el dolor que sentía por verla tener tanta confianza y amor por alguien que le había hecho tanto daño en su vida y aún lo hace después de su muerte.

Me duele escucharte porque me transmites esa confianza que le tenías a la persona que te hizo más daño en vida, y que aunque ya no estas aquí lo sigue haciendo", escribió la hija de Luna.