Tras dolorosa separación, galán de Televisa hace fuertes revelaciones en 'Hoy'

Ciudad de México.- Alexis Ayala, famoso y querido galán de Televisa, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, hizo fuertes declaraciones respecto a la situación de doña Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía, después de que él sufrió una dolorosa separación en el 2020 que lo dejó "destrozado".

Como se sabe, Ayala, en noviembre del 2020, tuvo que tomar la dura decisión de meter a su madre a una casa de retiro debido a que no podía cuidar de ella, comprendiendo que lo mejor sería tener a expertos al pendiente de su salud las 24 horas del día.

Por esta razón, Alexis dio su opinión respecto al escándalo que existe alrededor de los maltratos que sufrió la abuela de las actrices en el asilo para ser protegida del Covid-19, al ser una persona de alto riesgo por sus 103 años de edad. Señaló que estaba feliz de ver que Zapata y Thalía buscaran justicia.

Me alegra que tanto Laura como Thalía hayan podido hacer las cosas en tiempo y forma, porque sí es importante supervisar... Sí creo en los mejores lugares para cuidar a los de la tercera edad, porque hay que verlos como capacidad diferente, porque la tercera edad está llena de la oxidación de enfermedades degenerativas en el cuerpo y la mente", expresó el actor.

El galán de San Ángel aseguró que entendía que ellas llevaran a su abuela a un sitio de estos debido a que para ellos es mejor estar ahí.

Finalmente el reconocido actor dijo que cuando llegue a una edad en la que no pueda valerse de sí mismo se irá a una casa de retiro, pues no quiere dejarle esa responsabilidad a sus hijas.

La gran mayoría de las familias se pelean por una herencia, pero no por el cuidado de los viejos, pagan abogados pero no el cuidado de los viejos, yo no les daría a mis hijas la responsabilidad de cuidarme en ese sentido y ellas dejaran de hacer su vida, yo procuraré llegar a un lugar de esos, pero sí les encargaría que cuiden el lugar donde estoy", finalizó.