Tras vender hasta su moto, Benito Castro recurre a préstamos para sobrevivir a la pandemia

Ciudad de México.- El famoso actor y comediante, Benito Castro, no estaría en su mejor momento, luego de que, a raíz de la pandemia, su economía comenzara a verse terriblemente afectada.

El pasado mes de noviembre de 2020, el famoso artista reveló que tuvo que vender una de sus más preciadas posesiones, una motocicleta con la que tenía varios años, pues como ya lo ha afirmado anteriormente, el es un aficionado de estos vehículos.

Ahora, en su reciente entrevista para el programa de espectáculos, Castro reveló que se encuentra bastante angustiado, pues vive al día y ha tenido que recurrir a pedir dinero prestado a sus colegas de medio artístico, como Ariel Miramontes.

Claro que hay gente que me han estado ayudando, yo les agradezco desde el fondo de mi corazón por su generosidad, uno de ellos es Gabriel Salas, mi amigo 'El Costeño’' me ha prestado dinero ¿Qué te puedo decir de 'Albertano' (Ariel Miramontes)? Por supuesto que me ha apoyado, ahora no tendría cara para extenderles la mano otra vez", dijo el actor.