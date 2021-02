¡La oveja negra! Aislinn Derbez causa tremenda decepción a su padre: "Yo no la eduque así"

Ciudad de México.- Tras casi un año de haber anunciado su separación, Aislinn Derbez aparece en redes mostrando su lado más sensual y deshinibido, que causó impresión en propios y extraños. Sobre todo en su padre, el actor Eugenio Derbez.

La guapa actriz decidió compartir en su cuenta de Instagram una atrevida foto en la cual aparece usando ropa interior y dejando a relucir sus atributos.

Lee también: ¿Se desmorona la familia? Eugenio Derbez envía duro mensaje a sus hijos: "Me pueden perder"

En el post, la protagonista de A la Mala describe que no se atrevía a publicar esa foto, pero argumenta que le gustó; sin embargo, está consciente de que su padre la juzgaría.

Y pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron 🥰 y bueno.. aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto... lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes", escribió la actriz.