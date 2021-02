VIDEO: Integrante de RBD confiesa que decidió no ponerse la vacuna de Covid-19

Ciudad de México.- Desde antes de que se inventara una vacuna para hacerle frente al Covid-19, se convirtió en tema de debate, pues así como hubo quienes esperaban con ansias la llegada de las inyecciones, también estaban aquellos que estaban en contra.

Sin embargo, causó tremenda polémica cuando algunos famosos se mostraron en contra, pues algunos señalaban teorías conspirativas como Paty Navidad o León Larregui, pero recientemente se reveló que un integrante de RBD tampoco estaría muy de acuerdo.

Se trata del cantante, Christopher Uckermann, quien, en su reciente entrevista con los medios de comunicación, reveló que no se pondría la vacuna y porque decidió esto.

No creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el covid en sí, yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas, las que me pusieron de chico porque me las pusieron, pero hoy en día creo mucho en lo natural", dijo el artista.