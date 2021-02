Bad Bunny y Rosalía iniciarían romance tras 'La Noche de Anoche'; está sería la prueba

Ciudad de México.- El famoso cantante puertorriqueño, Bad Bunny, recientemente comenzó a estar en boca de todo el mundo, al igual que la querida y reconocida Rosalía, debido a la última presentación que realizaron de su exitoso tema a dueto, La Noche de Anoche, en Saturday Night Live, donde despertaron los rumores de un romance.

El pasado sábado 20 de febrero, los famosos cantantes de reggaetón estuvieron en el programa Saturday Night Live, donde interpretaron en vivo un fragmento de su más reciente éxito en conjunto, momento que disparó la duda sobre un amorío entre ellos.

Podría interesarte: Bad Bunny hace que las redes estallen al estrenar su nuevo video musical con Rosalía

View this post on Instagram

Mientras que la intérprete de Con Altura y Benito Antonio Martínez Ocasio estaban sobre el escenario, de un momento a otro se acercaron con sus brazos alrededor del otro y al parecer se dieron un beso en los labios; el cabello de ella cubrió el rostro de ambos.

El supuesto beso hizo enloquecer a miles en las redes sociales, pues fans se pronunciaron cuestionando sobre la novia de él y otros señalando que había demasiado química entre ambos, demasiado como para solo ser amigos.

Podría interesarte: FOTO: ¡Así era antes! Bad Bunny comparte cómo se veía cuando era joven

¿Y la novia/prometida de él? Ay, no lo creo", "Si esto pasa en cámara, no me quiero imaginar en lo oscurito", fueron unos comentarios.