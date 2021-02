Christian Nodal recibe rotundo desprecio de fans: "Beli está aquí, a ti te cancelamos"

Ciudad de México.- La tarde de este domingo Christian Nodal decidió aparecer en redes sociales, sin imaginar que la respuesta de fans y demás usuarios de Internet no sería la que él esperaba.

El cantante de regional mexicano que tiene una relación sentimental bastante pública con Belinda optó por en su cuenta de Twitter lanzar un extraño mensaje que no fue para el agrado de sus seguidores.

Cae la noche y mi cuerpo tirurirurirurirura de un nuevo día uD83CuDFB6uD83EuDD0D — NodaluD83CuDF35 (@elnodal) February 21, 2021

Y justo cuando el artista expresó esto, usuarios no entendieron y prefirieron no hacerlo, puesto que tenían planteado hacer tendencia en la red de la palomita azul a Beli con una playlist de sus éxitos más inolvidables, por lo que no tardaron en responderle.

Utiliza el 'Beli está aquí' o te cancelamos".

Aquí hay mucho cariño para usted, pero ahora le toca a la princesa".

'Beli está aquí', a ti te cancelamos".

Por lo que con esto los fans que tanto apoyo le han brindado, consiguieron esta vez hacerle un rotundo desprecio que seguramente no será desagradable para él.

