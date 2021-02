Daniella Álvarez, exMiss Colombia, cumple su sueño de volver a trotar tras perder pierna

Bogotá, Colombia.- La modelo colombiana, Daniella Álvarez, quien hace 8 meses perdió parte de su pierna izquierda, sigue cumpliendo sus metas y en esta ocasión presumió en redes sociales que pudo volver a trotar con ayuda de una prótesis.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de Miss Colombia 2012 compartió un sorprendente video en el que se le ve trotando con el apoyo de varias personas y aprovecha para dar un emotivo y extenso mensaje sobre este nuevo logro.

Lee también: Daniella Álvarez, exMiss Colombia, dedica mensaje a su pierna a 7 meses de perderla

¡Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el 'yo puedo'. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción", escribió la famosa.