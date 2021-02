Del ring a las parrillas: A esto se dedica ahora Shocker, el campeón de lucha libre

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19 ha hecho que eventos como los de la lucha libre se vean cancelados, o muy limitados, por lo que varios peleadores ahora han buscado otras alternativas para salir adelante.

Tal es el caso de José Luis Jair Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, quien ahora cuenta con su propia taquería, Tacos Shock, pequeño negocio que inició hace un tiempo.

Por otro lado, el peleador señaló que no se encuentra en la bancarrota, tal como se ha rumorado en diversas redes sociales, aunque si admitió que llegó a perder bastante efectivo.

Perdí mucho, pero no es para tanto. Tengo un hogar donde vivir, mi trabajo, gente que me quiere, me ha ayudado y me ha dado mucho", dijo.