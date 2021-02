Lambda García estalla y pide a sus seguidores no indagar su vida íntima: "Les pido respeto"

Ciudad de México.- Luego que desde hace unos días se corriera el rumor de la posible ruptura entre el actor Lambda García y el cantante Luja Duhart, el conductor de Hoy estalla contra quienes opinan sobre su vida privada.

El conductor del matutino de Televisa decidió pasar este trago amargo e irse a relajar a San Miguel de Allende, donde se encuentra pasando el fin de semana al lado de su madre, hermana y grandes amigos como Ferka y Christian Estrada.

Desde ahí, el Lambda aprovechó para enviar un mensaje a través de sus stories de Instagram para todos aquellos que opinan sobre el tema de su relación con Luja.

"Me llegaron varios mensajes en DM sobre un tema que todavía no tienen conocimiento, solamente les voy a pedir un favor: No juzguen por juzgar, no hablen por hablar seamos empáticos con lo que le pasa al otro muchas veces no sabemos lo que esta en la cabeza de uno muchas veces uno no quiere compartir..."

Solamente pido que haya respeto, uno a veces hace las cosas para distraerse, para no estar mal, uno tiene sus procesos. Solo les voy a pedir sean empáticos con las cosas que cualquiera esté pasando", agregó.

A pesar de que la noticia no ha sido confirmada por la posible expareja, las declaraciones que ambos han hecho mediante sus redes sociales tienden a aclarar con las dudas. Aunque todavía sus fanáticos esperan que en algún momento salgan a decir lo que realmente pasó.

