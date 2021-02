Marco Antonio Solís celebra el apoyo de 20 millones de 'Bukis' en Facebook

Ciudad de México.- Este 21 de febrero, Marco Antonio Solís celebró en redes sociales los logros que ha conseguido alcanzar gracias al incondicional apoyo que sus fanáticos le brindan en distintas plataformas.

El apoyar su música y adquirir los servicios que el cantante brinda no es suficiente para sus seguidores, así que se han puesto al tanto de la vida del cantante en distintas redes, Twitter, Instagram y hasta Facebook.

Fue a través de un video que el artista compartió que agradeció el apoyo a los 20 millones de 'Bukis' que alcanzó en su fanpage de Facebook, así que la mejor manera de mostrarse fue con un video del éxito, Tú me vuelves loco, en compañía de sus más especiales palabras.

No me cabe la emoción en el pecho de saber que hoy, la cuenta de este servidor ha superado los 20,000,000 de familia que somos aquí. No tengo más, que agradecer su cariño, los comentarios, reacciones, participación y amor que hay en toda esta red. ¡Gracias por este enorme regalo! Los quiero", escribió.