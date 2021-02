"No les gustaba quien era yo": Alejandra Ley confiesa que llegó a hacer dietas por las críticas

Ciudad de México.- Es completamente indudable, que en el medio del espectáculo suelen haber ciertos prejuicios con respecto al peso y la figura de los artistas, pues se cree que para alcanzar el estrellato se de deben tener las medidas perfectas.

Tal tema lo enfrentó la comediante y actriz, Alejandra Ley, quien en su reciente entrevista para El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, reveló que llegó a someterse a rigurosas dietas para encajar en la sociedad, debido a que fue bastante criticada en el pasado por su aspecto físico.

Yo he hecho dietas, he bajado de peso, yo soy esta y ¿sabes que es lo peor? Que las veces que hice dieta era porque a los demás no les gustaba quien era yo, hoy, me doy cuenta que me vale mad…", dijo Ale.