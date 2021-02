¿Recuerdas a Nigga? El intérprete de 'Baby Te Quiero' aparece en Imagen TV y da este mensaje

Ciudad de México.- Félix Danilo Gómez, mejor conocido como Nigga, después de 11 años del lanzamiento de su más grande éxito, Te Quiero, y desaparecer de la noche a la mañana del ojo público, apareció en Imagen Televisión para dar un mensaje respecto a su ausencia en la música en México.

En 2009, el nombre de Nigga comenzó a resonar con fuerza después de que se estrenara el pegajoso tema, principalmente por su estrofa: "Baby te quiero uoh", sin embargo, en ves de continuar disfrutando de la cima y volverse un referente del reggaetón, él desapareció y no se volvió a saber nada.

Podría interesarte: ¡Adiós Televisa y TV Azteca! Rocío Sánchez Azuara llega a Imagen TV ¿por Gustavo Adolfo Infante?

Ahora, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, Félix confesó que tuvo que regresar a su natal Panamá debido a que su disquera en México lo bloqueó por completo por un problema "profesional", ya que él quiso independizarse al no sentir que había crecimiento, pero en vez de que entendieran y lo liberaran, lo bloquearon de todo.

Contrariedades de la industria. Tuve un bloqueo de 6 años, me bloquearon mi hermoso México. No podía hacer música, nada que tuviera que ver con la música y decidimos regresar a Panamá. La música se hace para que llegue al público y, si no llega al público, no está siendo nada factible hacer música. Y nosotros decidimos nuestra independencia, nuestra liberación, pero esto cayó mal: en vez de liberarnos, nos congelaron", dijo Nigga.