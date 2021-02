"Tuve que usar pelucas": Yuri asegura que el Covid-19 la dejó con tremenda calvicie

Ciudad de México.- Hace un tiempo, la famosa cantante, Yuri, reveló que sufrió la enfermedad viral de Covid-19, la cual afortunadamente logró superar al someterse a tratamientos médicos y aislamiento.

No obstante, ahora se encontraría enfrentando complicadas secuelas por sus padecimientos; en su reciente encuentro con los medios, la artista contó que se ha visto con una espantosa alopecia que la llevó a usar pelucas.

Me quedé media pelona, por eso tuve que usar pelucas en Premios Lo Nuestro, no me pudieron peinar porque ya tengo poquito pelo, muy poquito pelo, pero ya se me quitó lo que se me caía, ya estoy en tratamiento, el virus te tira el pelo", dijo la cantante de La maldita primavera.