¡Adiós Daft Punk! Estas son las 5 mejores canciones que dejan para recordarlos

París, Francia.- Tras 28 años de carrera, Daft Punk dejó a millones de fanáticos con el corazón roto luego de anunciar su separación. Para rendir tributo a la agrupación francesa, la revista Billboard armó un top de las cinco mejores canciones que dejan para recordarlos.

El dúo francés conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter publicó un video titulado Epilogue en el que uno de ellos se aleja mientras un cronómetro llega a cero y lo hace estallar; de esta conmovedora manera, se despidieron de sus millones de fanáticos.

Get Lucky

Quizá no conociste a Daft Punk en la década de los 90 y sus éxitos de aquella época no te suenen, pero haz escuchado Get Lucky, uno de los temas más pegajosos de la agrupación.

Además de su increíble sonido que te hace viajar a las décadas de los 70 y 80, Get Lucky cuenta con la participación de Pharrell Williams y Nile Rodgers. ¡A bailar!

Digital Love

Una canción que se pega al cerebro desde el momento en que empieza. Sin embargo, no es solo un bit bonito para hacer mover el cuerpo, la letra de esta canción es simplemente perfecta cuando se trata de amor adolescente.

Además, a nivel técnico Digital Love tiene varios detalles para disfrutar con audífonos a todo volumen. Hay que destacar que la pista se grabó con un piano Wurlitzer (el mismo que le dio a la agrupación Supertramp su identidad musical) y el solo de guitarra no se grabó con guitarra, si no con una mezcladora de efectos de secuencia musical.

Around the world

¿Recuerdas este tema? En 1997 fue uno de esos temas que cambió el modo en el que la música electrónica se veía (inclusive en 2021). Around the world es una de esas canciones que te haría 'romper' el botón de repetir para escucharla una y otra vez.

Harder, Better, Faster, Stronger

¿Existen las canciones atemporales? Si las hay, seguramente Harder, Better, Faster, Stronger, es una de ellas. Pudiste escucharla en 2001, 2011 o 2021 y jurar que se trata de una canción nueva.

En su lanzamiento, cuando MTV era un canal de música, los videos podían darle el plus a una canción o hacerla pasar desapercibida. El videoclip de Harder, Better, Faster, Stronger llegó para poner la cereza sobre el pastel.

One More Time

Esta es, quizá, una de las mejores canciones jamás hechas en su género. Daft Punk cambió la manera en la que la música electrónica se percibía y, con One More Time, creó una corriente y un estilo de vida.

Esta canción la rompió en 2001, siguió sonando hasta 2011, 2021 y, seguramente, seguirá activa 100 años más. Además que, para la agrupación francesa, One More Time será la canción con la que siempre se les recordará.

El anuncio de separación se hizo este lunes 22 de febrero a través de su canal de YouTube. Al final del video de despedida, aparecen las manos de los músicos formando un triángulo. Debajo, escriben 1993-2021.

Fuente: Billboard