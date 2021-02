Chumel Torres culpa a AMLO por la separación de 'Daft Punk': "¿Cuántos más?"

Ciudad de México.- Como si de una tarea diaria se tratara, el youtuber Chumel Torres, despotricó en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO y lo culpó de la separación del famoso grupo Daft Punk, quienes anunciaron la mala noticia para sus fans en las últimas horas.

El titular del 'Pulso de la República' parece ser un aficionado de la banda francesa de música electrónica, famosa por temas como One More Time y Get Lucky en colaboración con Pharrell Williams, por lo que no pudo evitar su molestia ante el anuncio y de manera sarcástica culpó a AMLO.

¿También Daft Punk? ¿Cuantos más vas a matar Andrés Manuel?", señaló Chumel.

TAMBIEN DAFT PUNK?!? CUANTOS MAS VAS A MATAR ANDRES MANUEL — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 22, 2021

El famoso youtuber aprovechó el momento para agradecer a Daft Punk por amenizar sus fiestas y por darle "momentos felices" con sus canciones como One More Time, la cual asegura que bailó con sus amigos en sus fiestas.

Chumel se burló de la administración de AMLO al señalar que la agrupación francesa debió pedir la Beca Bienestar para poder mantenerse unidos.

Uno de los momentos más felices de mi vida era bailando “One More Time” con mis amigos en las fiestas.



Gracias por todo, hermosos androides.



https://t.co/97TBC6d7jO — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 22, 2021

