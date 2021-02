Fabiola Guajardo reveló que en cierta ocasión perdió trabajo por su aspecto físico

Ciudad de México.- Actualmente trascendió en los medios, el caso de la actriz, Fátima Molina, quien fue duramente criticada por su aspecto físico tras el estreno de la telenovela, Te acuerdas de mí.

Sin embargo, no ha sido la única que ha sufrido por motivos relacionados a la forma en que se ve, tal como lo contó la actriz, Fabiola Guajardo, en su reciente encuentro con los medios, pues contó que en cierta ocasión perdió un trabajo por la forma de su boca.

Una vez un productor, no me quiso dar un trabajo, bueno es lo que me comentaron, por la forma de mi boca, que, porque era muy sensual, muy sexy, pues mi boca, amo mi boca, aprendí a quererla, porque cuando la señalaron si dije 'Ay ¿Qué tiene mi boca?'", dijo la actriz.