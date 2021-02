La fecha de 'Tiempos' para Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza está por llegar

¡El disco de JD Pantoja titulado TIEMPOS, saldrá entre el 26 y 28 de febrero.



Nuevas canciones:



• No se va.

• No goza.

16•95 (Fecha de nacimiento de JD).

13•13 (Canción sobre su relación con KL)



TIEMPOS IS COMING