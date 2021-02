Mujer trans asegura que Alfredo Adame la contrató para difamar a Rey Grupero

Ciudad de México.- Desde hace unas cuantas semanas, el actor, Alfredo Adame, acabó envuelto en medio de un nuevo pleito con el influencer, Rey Grupero, luego de que este denunciara a un médico cirujano socio del artista.

Tras esto, ha comenzado una serie de dimes y diretes entre los dos, incluso llegaron a confrontarse a través de una videollamada en el programa de espectáculos, sin embargo, ahora, en el mismo show, se presentó algo casi sin precedentes.

En la reciente emisión de DPM, se presentó a Shadany, una mujer transgénero, quien aseguró haber sido contratada para difamar al youtuber, haciéndolo ver como el responsable de una red de prostitución de chicas trans.

Hace unos días me contactó la producción de Alfredo Adame para que yo hiciera una broma a El Rey Grupero, el jueves iba a ser la grabación, yo no fui por que me empezaron a decir cosas extrañas que yo no quería, que era yo su amante, que tenía el pene chiquito… yo no iba difamarlo por dinero", aseguró Shadany.