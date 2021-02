Niurka asegura que Javier Ceriani le armó el escándalo de su exempleada para difamarla

Ciudad de México.- La semana pasada, trascendió el caso de María Inés, la exempleada doméstica de la vedette cubana, Niurka Marcos, quien luego de haber sido despedida, expuso a la famosa por presuntamente haberle quedado a deber una cantidad de dinero.

En su reciente encuentro con los medios, la polémica figura del espectáculo desmintió todo, afirmando que esto fue armado por los conductores del programa, Chisme en Vivo, Javier Ceriani y Elisa Beristain.

La exesposa de Juan Osorio contó no estar interesada meterse con demandas, pues consideró, que María Inés no tendrá como comprobar todo lo que ha dicho hasta ahora.

Por último, Niurka comentó que no piensa perdonar a quien fue su empleada, pues consideró que nunca ha creído en las disculpas, además, mencionó que probablemente le haría brujería.

No me interesan sus disculpas, no creo en ellas y no la voy a perdonar, va a estar en el caldero y de cabeza", sentenció.