"Queremos cosas diferentes": Michelle Renaud sobre su ruptura con Danilo Carrera

Ciudad de México.- Desde el 25 de enero que la actriz Michelle Renaud, hizo público el rompimiento de ella y Danilo Carrera tras una relación de aproximadamente 3 años.

Tras esto, varios fanáticos de la telenovela en la que ambos son protagonistas Quererlo todo, se preguntan qué pasará con ambos en el programa, el cual actualmente se encuentra en emisión por el Canal de Las Estrellas.

La prensa le preguntó a Michelle si es alguna clase de teatro, el cual les serviría para aumentar la audiencia con el final de la novela, a lo que la actriz aseguró que ella jamás juntaría su vida personal con lo profesional pues son cosas muy diferentes.

Admitió, que la telenovela le está yendo muy bien y no necesita de escándalos para tener éxito entre los televidentes.

Yo nunca prestaría mi vida personal para nada que tenga que ver con lo del trabajo", dijo Michelle.

Se le preguntó a la actriz, sobre los rompimientos que está pasando la gente y como es que entre ella y su exnovio Danilo, se encuentran bien, a lo que Michelle asegura que el amor es lo más importante,

Yo amo mucho a Danilo y entiendo su proceso y él el mío y no tendríamos por qué estar en conflicto por que hemos vivido cosas bien bonitas juntos", mencionó.

La actriz finalizó la entrevista comentando que ella jamás lo corrió de su camerino, el anillo no era de Danilo y que, si su ex llegara a recuperarla, podrían llegar a unirse, pero no cree que eso pueda ser posible, pues aseguró que quieren "cosas diferentes".

Fuente: Edén Dorantes