Televisa: Fátima Molina denuncia discriminación por su físico y redes culpan a Gabriel Soto

Ciudad de México.- Fátima Molina, quien saltara a la fama luego de participar en el reality de La Academia, decidió romper el silencio luego de que hace unos días se revela que Televisa podría cambiar de horario Te Acuerdas de Mí porque a la gente no le convence el aspecto de la actriz.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la guapa artista escribió un enorme mensaje en el que asegura que esta noticia solo viene a confirmar la discriminación que se vive en este país, en especial a mujeres que tienen características físicas muy mexicanas.

La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana'", escribió.