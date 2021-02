¿Teme que la despidan? Exhiben a conductora de TV Azteca por callar sobre "abusos" de Roemer

Ciudad de México.- Después de que grandes celebridades de TV Azteca, como Martha Cristiana, hablaran sobre los "abusos" del exembajador mexicano, Andrés Roemer, a jóvenes aspirantes como lo fue ella una vez, ahora señalan que otra reconocida conductora del Ajusco presuntamente sabía todo al respecto desde hace tiempo, pero habría decidió callar todo por temor a ser despedida.

La semana pasada comenzó a sobresalir el nombre de Roemer en las noticias, debido a que varias mujeres ligadas a TV Azteca, como Monserrat Ortiz, exconductora de ADN40, revelaran que él abusó de ellas al engañarlas con una reunión de negocios, ofreciéndoles un rápido crecimiento en la empresa gracias a su "amistad" con Ricardo Salinas Pliego.

Tras tres días en los que alrededor de 11 mujeres lo acusan de violación, usando el mismo modus operandi, ahora se dice que Carolina Rocha, conductora de Campaneando, tiene varios años callando los atroces actos del también escritor, pues tras dejar Televisa por TV Azteca, él se convirtió en una especie de mentor.

Si alguien ha crecido como la espuma en Grupo Salinas en los últimos años, esa es la periodistas Carolina Rocha, la cual tuvo el apoyo de Andrés Roemer, quien hoy es señalado de usar sus altas influencias en la televisora para hacer propuestas indecorosas a aquellas jóvenes que pretender ingresar al consorcio del Ajusco", sostuvo el canal de YouTube de Chacaleo.

10 años atrás, Rocha participó en dos programas en Proyecto 40 con Andrés, por lo que según Chacaleo, ella pudo haber sido otra víctima de él o tal vez sabría de las mujeres agredidas en cualquier aspecto, pero que no se atrevería a confesar algo por miedo a su despido.

En la mayoría de las acusaciones señalan que él decía ser muy influyente en la empresa, y por ello Rocha en su momento y ahora, no quiera hablar al respecto, pues consideran que las acusaciones no serían válidas y no tendría un respaldo para evitar su despido.

Carolina Rocha se encuentra en un gran dilema, pues de hablar, echaría de cabeza a su mentor y hasta está en riesgo de perder su trabajo, pues él hoy acusado es amigo personal del dueño de la televisora", finalizó.

Cabe mencionar que está información no ha sido confirmada y permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Canal de YouTube de Chacaleo