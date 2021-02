Tras casi 10 años fuera de la televisión Lagrimita revela que volverá a TV Azteca con nuevo show

Ciudad de México.- Lagrimita regresó modernizado, pues hacer reír a la gente no es un trabajo fácil, se presentó a hablar en su nuevo proyecto que se estrenó este pasado sábado 20 de febrero.

Después de ocho años en la televisión estadounidense, el comediante temía llegar a ser aburrido en su trabajo por lo repetitivo que era. en si platica con TV Notas, dio las gracias a TV Azteca por dejarlo dar propuestas al programa Me das ansias el cual ya se encuentra en emisión en el canal a+.

Lee también: Tras fracasar en 'Survivor', Serrath de 'Enamorándonos' sacude TV Azteca con proyecto ¿en Televisa?

Comentó estar muy animado con este nuevo proyecto pues le permite hacer lo que realmente le gusta, habrá ternura y su personaje se centrará en situaciones muy bonitas.

Así fue como volvió a la pantalla chica al lado de su hijo, el payaso Costel, con quien estarán presentes todos los sábados con retos y muchas dinámicas, así como también invitados especiales.

Podría interesarte: Serrath, exintegrante de 'Enamorándonos', da detalles de su nuevo programa de comedia

También aseguró que están haciendo más planes como hacer competencias y dinámicas en el que la gente al verlas no dejará de reír. En este gran y divertido dúo, se une también la ex participante del programa Enamorándonos y Survivor, Serrath quien ahora será conductora donde la veremos de otro modo al que nos acostumbramos pues ella es una persona animada.

Serrath argumentó que nadie ha visto esta faceta de ella donde ahora todos estarán a carcajadas con todas las ocurrencias que mostrará en este nuevo programa.

Serrath es súper divertida y no han visto esa faceta en mí, no saben que me dan ataques de risa ni de mis ocurrencias. Piensan que por ser tan directa y defender mi verdad soy mala, pero me encanta ayudar a la gente y hacer comedia", dijo la también actriz.