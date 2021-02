Andrea Legarreta manda fuerte recadito a 'Gomita' en vivo en 'Hoy' por sus cirugías

Ciudad de México.- La famosa conductora, Andrea Legarreta, mandó un contundente mensaje a Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como 'Gomita', para aconsejarla sobre sus múltiples cirugías y 'arreglitos' estéticos.

Durante la reciente transmisión del programa Hoy, 'La Lega' informó que la famosa payasita confesó en entrevista con el matutino que no planea volver a operarse y ella le recomendó que no vuelva a visitar al cirujano.

Ya no te hagas cirugías mamita, ya no necesitas nada, ya no mamita", dijo Andrea sin 'pelos en la lengua'.

Durante la plática con las cámaras de Hoy, 'Gomita' comentó que desde que se retiró los implantes de glúteos, no ha vuelto a pisar un quirófano y que no planea volver a hacerlo pues está tratando de aceptarse cómo es al natural.

No es como que después de esto me voy a hacer otra lipo, no ya no, trabajé conmigo, con doctores, psicólogo y psiquiatra y le pedí perdón a mi cuerpo", confesó.