A casi 5 años de dejar las telenovelas, Susana Dosamantes vuelve a Televisa con nuevo trabajo

Ciudad de México.- Luego de casi cinco año lejos de las telenovelas, la actriz, Susana Dosamantes, reveló muy emocionada a los medios de comunicación, que ya cuenta con un nuevo trabajo en Televisa.

A su llegada a la televisora de San Ángel, la artista contó que llegaba tarde a su nuevo proyecto, por lo que se negó a dar entrevistas, sin embargo, se tomó unos instantes para saludar a los reporteros.

Me van a matar, perdón me tengo que meter, me van a regañar, vengo a trabajar", dijo la mamá de Paulina Rubio.