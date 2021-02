Edith Márquez revela haber caído en depresión al tener que enfrentar esto en pandemia

Ciudad de México.- Al igual que a miles de personas, la cantante, Edith Márquez confesó que se ha visto afectada emocionalmente, pues ha resentido por completo el estar alejada de sus fans y los escenarios, cosa que la ha llevado a sentirse deprimida.

La cantante comentó, que el realizar conciertos a través de streaming le provocan ciertas emociones fuertes, pues no sentirá lo mismo que tener al público presente reaccionando a sus canciones.

Yo sí he llorado, me he deprimido por no poder estar en contacto con mis fans, algo que ya daba por hecho", comentó la famosa en una entrevista reciente.