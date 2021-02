Golpe a la Reina Isabel II: Tras hospitalización del Príncipe Felipe, recibe desgarradora noticia

Reino Unido.- Después de que hospitalizaran al Príncipe Felipe en el King Edward VII tras sentirse "mal", la Reina Isabel II volvió a recibir una desgarradora noticia, respecto a la nueva vida del Príncipe Harry y Meghan Markle en Estados Unidos, que fue sin duda un duro golpe a la monarca.

La semana pasada el duque de Edimburgo fue internado por recomendación de su médico, el cual le recomendó una semana de "descanso" y de estar "bajo observación", momento desde el que se vive gran drama en la Corona británica.

Esto además de las preocupaciones por su estado de salud, los duques de Sussex dejaron oficialmente sus deberes reales, confirmando que no volverían a ser miembros 'senior' de la Corona, provocando la ira del Príncipe William con su "irrespetuosa" manera de hacerlo.

Medios como The Sun señalaron que esto había sido muy "doloroso" para la monarca, de 94 años, pero que nada ha sido tan duro para ella como el saber que no verá a su undécimo bisnieto como ella quisiera, al igual que a Archie, al cual no ve desde hace más de un año.

Según informes, la líder del Reino Unido se encuentra realmente devastada, ya que ella deseaba tener una cercanía con los hijos de su nieto, al igual que con el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis.

La familia estuvo encantada con Harry y Meghan. Es otro bisnieto de la reina y el quinto nieto del Príncipe de Gales. Es un momento real para celebrar, pero está teñido de tristeza porque no podrán ver a este nieto tanto como les gustaría. La Reina adora a su familia y es más feliz cuando está rodeada de ellos", dijeron para The Sun.

Fuente: The Sun