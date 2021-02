¡Lo trae babeando! Cynthia Rodríguez enamora en redes a Carlos Rivera: "Son tan perfectos"

Ciudad de México.- La guapa conductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez conquista diariamente los corazones de sus seguidores a través de sus pupilas.

Cada mañana la también cantante se hace presente en su cuenta de Instagram para enviar saludos y hacer presencia en la vida de sus fanáticos, quienes de igual manera no dudan en hacer notar el cariño que le tienen a la artista.

Lee también: Destrozan a Cynthia Rodríguez por lucir este arriesgado 'outfit' en 'Venga la Alegría'

El día de ayer Cynthia publicó un par de fotos donde nuevamente aparecía derrochando la sensualidad y belleza que la caracteriza. Portando un seductor jumper en color rojo con hombros descubiertos.

"Si no conoces lo que eres podrían mentirte sobre lo que vales...Eres única, eres poderosa, nunca dejes de creer en ti bonita", escribió Rodríguez al pie de las fotos.

También te podría interesar: Cynthia Rodríguez conquista las redes al estilo Belinda: "Brillando como siempre"

Pero eso no es todo, no solo fueron sus fanáticos quienes enloquecieron al ver a la guapa presentadora del matutino de TV Azteca, también el cantante Carlos Rivera manifestó su fascinación al ver las instantáneas de su hermosa novia, y no dudo en comentar con un emoji de corazón.

La publicación casi alcanzaba el millón de reacciones y consiguió, hasta el momento, más de 500 comentarios que halagaban a la artista y elogiaban su belleza.

Fuente: Instagram @cynoficial