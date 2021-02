"Me deprimí": Livia Brito hace fuerte confesión tras casi ir a prisión y perder empleo en Televisa

Ciudad de México.- La famosa actriz cubana, Livia Brito, se sinceró y reveló que durante el 2020 vivió una fuerte depresión tras el cambio que tuvo que hacer en sus actividades y los escándalos que enfrentó.

Como se recordará, la artista de 34 años fue acusada de agredir a un paparazzi en las playas de Quintana Roo y luego de esto, presuntamente perdió un protagónico en Televisa.

Sí hubo un tiempo en que me deprimí, por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer", contó la actriz en entrevista para el programa Despierta América.